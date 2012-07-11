[15:55 08 сентября]
[15:55 31 августа]
[18:25 30 августа]
ПАПа для Рината
[18:35 14 августа]
[18:55 11 июля]
“Метинвест” роется под корытом “ИСД”
[16:25 04 июля]
[15:55 22 июня]
Американские юристы Ахметова снова поднимают голову...
11:50 27 сентября
Украина заняла 81 место в рейтинге конкурентоспособности
11:45 27 сентября
Остановлено газоснабжение 16 населенных пунктов в Винницкой области
11:40 27 сентября
В Украине впервые продали недвижимость за криптовалюту
11:30 27 сентября
Украина заплатила адвокатам 22 млн гривен за защиту от иска по захваченному Игорем Коломойским НПЗ
11:15 27 сентября
Канада не готова к диалогу о безвизе с Украиной
11:10 27 сентября
Египет продлил пошлины на украинскую арматуру
10:55 27 сентября
Антимонопольный комитет расследует рост цен на бензин и дизтопливо
10:45 27 сентября
Взрывы в Винницкой области не разрушили на магистральные энергосети
10:05 27 сентября
Еврокомиссия предлагает взымать фиксированный сбор с импорта горячекатанного проката Рината Ахметова
09:45 27 сентября
Кабмин готов потратить 270 млн гривен на строительство футбольных полей в регионах
08:50 27 сентября
В рамках развития делового туризма в Киеве “Метинвесту” предлагают провести конференцию World Steel
08:40 27 сентября
Украина должна выполнить условия присоединения к энергосистеме Евросоюза до 2022 года
08:30 27 сентября
Антимонопольный комитет выступил против схемы “Роттердам+”
08:25 27 сентября
НБУ утверждает, что Сергей Тарута не выступал в Конгрессе США
08:10 27 сентября
Турецкая компания впервые выиграла тендер на ремонт дорог в Запорожье
08:00 27 сентября
Госгеонедра обвиняет предыдущее руководство в попытке продления лицензий “Сухой Балке”
07:50 27 сентября