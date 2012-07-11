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АНАЛИТИКА

[15:55 08 сентября]

[Никита АФАНАСЬЕВ]

“Евробляха” Порошенко

“Автомобильный” конфликт интересов, который был очевиден еще до избрания Петра Алексеевича президентом, обострился в канун старта его предвыборной кампании на второй срок.

[15:55 31 августа]

[Александр АРБУЗОВ]

Козни “Посейдона”

В Мининфраструктуры из-за чрезмерной занятости “решительными реформами” не замечают коррупционные схемы в морских портах Украины, напоминающие времена Януковича.

[18:25 30 августа]

[Никита АФАНАСЬЕВ, Олег КАЛИТА]

ПАПа для Рината

Никогда еще бизнесу “богатейшего украинца” не жилось так вольготно в ареале его обитания. В отличие от президентства Януковича, когда ДТЭК достались самые вкусные кусочки энергосистемы страны, но все же приходилось постоянно беспокоиться по поводу их сохранности, нынешний “гарант Конституции” позволил окончательно закрепить их в собственности “добросовестного приобретателя” Ахметова.

[18:35 14 августа]

[Александр АРБУЗОВ]

Мининфраструктуры увлеклось не научной фантастикой

Поддержка министром инфраструктуры очередного сомнительного проекта всерьез обеспокоила иностранных инвесторов, работающих в Одесском порту.

[18:55 11 июля]

[Никита АФАНАСЬЕВ, Олег КАЛИТА]

“Метинвест” роется под корытом “ИСД”

Новость о том, что Днепровский меткомбинат запускается под персональные гарантии финансового и политического банкрота Таруты вызвала у публики приступы вежливого хихиканья, переходящие в истеричное ржание. Очевидно, что задача Сергея Алексеевича, который не боится быть смешным, любым способом прикрыть в этой ситуации откровенно торчащие уши “Метинвеста”.

[16:25 04 июля]

[Александр АРБУЗОВ]

ГАСИ заинтересовалась Черноморским портом

Чиновники различных ведомств продолжают изобретать относительно честные способы “защиты государственных интересов”.

[15:55 22 июня]

[Олег КАЛИТА]

Американские юристы Ахметова снова поднимают голову...

Akin Gump Strauss Hauer Feld, защищающая интересы самого богатого украинца уже 12 лет, умудрилась напомнить о своем не выполненном обещании еще 2013 года. А именно доказать, что все “обвинения в причастности г-на Ахметова к преступной деятельности почти двадцать лет тому назад... не соответствуют действительности, и не основываются на фактах”.
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НОВОСТИ

11:50 27 сентября

Украина заняла 81 место в рейтинге конкурентоспособности

11:45 27 сентября

Остановлено газоснабжение 16 населенных пунктов в Винницкой области

11:40 27 сентября

В Украине впервые продали недвижимость за криптовалюту

11:30 27 сентября

Украина заплатила адвокатам 22 млн гривен за защиту от иска по захваченному Игорем Коломойским НПЗ

11:15 27 сентября

Канада не готова к диалогу о безвизе с Украиной

11:10 27 сентября

Египет продлил пошлины на украинскую арматуру

10:55 27 сентября

Антимонопольный комитет расследует рост цен на бензин и дизтопливо

10:45 27 сентября

Взрывы в Винницкой области не разрушили на магистральные энергосети

10:30 27 сентября

Из-за пожара на военном складе “Укрзализныця” изменила маршруты 47 поездов

10:05 27 сентября

Еврокомиссия предлагает взымать фиксированный сбор с импорта горячекатанного проката Рината Ахметова

09:45 27 сентября

Кабмин готов потратить 270 млн гривен на строительство футбольных полей в регионах

09:40 27 сентября

После повышения минимальной зарплаты малых предприятий стало вдвое больше

08:50 27 сентября

В рамках развития делового туризма в Киеве “Метинвесту” предлагают провести конференцию World Steel

08:40 27 сентября

Украина должна выполнить условия присоединения к энергосистеме Евросоюза до 2022 года

08:30 27 сентября

Антимонопольный комитет выступил против схемы “Роттердам+”

08:25 27 сентября

НБУ утверждает, что Сергей Тарута не выступал в Конгрессе США

08:15 27 сентября

Украина предлагает Канаде вместе построить завод по производству боеприпасов

08:10 27 сентября

Турецкая компания впервые выиграла тендер на ремонт дорог в Запорожье

08:00 27 сентября

Госгеонедра обвиняет предыдущее руководство в попытке продления лицензий “Сухой Балке”

07:50 27 сентября

МВФ и Минфин выступают за немедленное реформирование Государственной фискальной службы

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ДАЙДЖЕСТ

Взрывы на военных складах в Калиновке: что известно на утро 27 сентября

В районе населенного пункта Калиновка Винницкой области утром, 27 сентября, продолжают ликвидировать взрывы на 48-м арсенале ВСУ.

[09:00 27 сентября]

[Апостроф, 27 сентября 2017]

Аварийный сигнал. Почему в Украине дорожает бензин

Цены на топливо могут подскочить еще на полгривни. Но для паники причин нет.

[08:45 27 сентября]

[Деловая столица, 26 сентября 2017]

Хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків

Через найбільші схеми з ухиляння від сплати податків, у яких задіяний великий бізнес, держава недоотримує щороку 100 мільярдів гривень.

[08:30 27 сентября]

[Економічна правда, 26 вересня 2017]

Эра партнерства человека и машины: каким будет мир к 2030 году

Работы выйдут за пределы заводов, количество неизвестных сейчас профессий достигнет 85% от общего количества, а виртуальная и дополненная реальность смешают физический и виртуальный миры. К чему готовиться?

[08:15 27 сентября]

[Економічна правда, 26 вересня 2017]

Неличностный конфликт: как Владимир Гройсман и Андрей Коболев воюют за “Нафтогаз”

У премьер-министра Владимира Гройсмана назрела проблема, ошибка в решении которой может стоить ему политического рейтинга и ухудшения взаимоотношений с западными партнерами.

[08:00 27 сентября]

[РБК-Украина, 26 сентября 2017]

Никому не нужная держава. Кто первым объявит войну независимому Курдистану

Появление независимого Курдистана может стать самым большим потрясением Ближнего Востока со времен Первой мировой войны.

[07:40 27 сентября]

[Деловая столица, 26 сентября 2017]

Поймали за язык. Стоит ли национальное государство скандала с Европой

Языковой вопрос в Украине по-прежнему остается политическим. В полном соответствии с концепциями государственного строительства позапрошлого века.

[07:20 27 сентября]

[Деловая столица, 26 сентября 2017]

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СПРАВОЧНИК
отрасль
Партнеры внешней торговли товарами регионов Украины в 2015 году
Средняя зарплата в Украине в январе 2016 года по отраслям
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям за январь-июнь 2012 года
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям, январь-май 2012
Производство промышленной продукции, январь-июль 2012
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