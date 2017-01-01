Взрывы на военных складах в Калиновке: что известно на утро 27 сентября

[09:00 27 сентября]
В районе населенного пункта Калиновка Винницкой области утром, 27 сентября, продолжают ликвидировать взрывы на 48-м арсенале ВСУ.
[08:45 27 сентября]
Цены на топливо могут подскочить еще на полгривни. Но для паники причин нет.
[08:30 27 сентября]
Через найбільші схеми з ухиляння від сплати податків, у яких задіяний великий бізнес, держава недоотримує щороку 100 мільярдів гривень.
[08:15 27 сентября]
Работы выйдут за пределы заводов, количество неизвестных сейчас профессий достигнет 85% от общего количества, а виртуальная и дополненная реальность смешают физический и виртуальный миры. К чему готовиться?
[08:00 27 сентября]
У премьер-министра Владимира Гройсмана назрела проблема, ошибка в решении которой может стоить ему политического рейтинга и ухудшения взаимоотношений с западными партнерами.
[07:40 27 сентября]
Появление независимого Курдистана может стать самым большим потрясением Ближнего Востока со времен Первой мировой войны.
[07:20 27 сентября]
Языковой вопрос в Украине по-прежнему остается политическим. В полном соответствии с концепциями государственного строительства позапрошлого века.
[17:03 26 сентября]
Добиться сенсации Вовану и Лексусу не удалось, но сам факт разговора вызывает вопросы.
[16:41 26 сентября]
[16:15 26 сентября]
Советник министра Олеся Цыбулько о проблемах переселенцев и жителей ОРДЛО.
[14:28 26 сентября]
Историк Ярослав Грицак о том, какие основные политические вызовы стоят перед Украиной и почему Украина не имеет права на гражданскую войну.
[14:01 26 сентября]
Неужели Плотницкий готовится к широкомасштабному наступлению Вооруженных сил Украины?
[09:57 26 сентября]
[09:51 26 сентября]
[09:49 26 сентября]
[08:00 26 сентября]
Алексей Савченко рассказал о достижениях и проблемах Николаевской области.
[07:40 26 сентября]
За что на самом деле под Киевом убили топ-менеджера энергокомпании российского сенатора?
[07:20 26 сентября]
Из-за неуемного желания оппонировать действующей власти во всем партия “Самопомич” исхитряется узреть “зраду” даже там, где ее и близко нет.
[16:56 25 сентября]
Что будет с Дорожным фондом, хватит ли средств на ремонт дорог, когда в Украине начнут строить европейские автобаны, и почему руководитель “Укравтодора” часто встречается с президентом и премьером. ЭП поговорила с главой дорожного ведомства.
11:50 27 сентября
11:45 27 сентября
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11:10 27 сентября
10:55 27 сентября
10:45 27 сентября
10:05 27 сентября
[08:55 13 сентября]
Разводка (иначе не скажешь) с получением кредита в 500 млн долларов зарубежными компаниями Ferrexро Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE народного депутата Константина Жеваго под залог 99% акций Полтавского ГОКа снова поставила вопрос о качестве корпоративного управления в крупнейшем украинском производителе окатышей.
[15:55 08 сентября]
“Автомобильный” конфликт интересов, который был очевиден еще до избрания Петра Алексеевича президентом, обострился в канун старта его предвыборной кампании на второй срок.
[15:55 31 августа]
В Мининфраструктуры из-за чрезмерной занятости “решительными реформами” не замечают коррупционные схемы в морских портах Украины, напоминающие времена Януковича.
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