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ДАЙДЖЕСТ

Взрывы на военных складах в Калиновке: что известно на утро 27 сентября

[09:00 27 сентября]

[Апостроф, 27 сентября 2017]

В районе населенного пункта Калиновка Винницкой области утром, 27 сентября, продолжают ликвидировать взрывы на 48-м арсенале ВСУ.

Аварийный сигнал. Почему в Украине дорожает бензин

[08:45 27 сентября]

[Деловая столица, 26 сентября 2017]

Цены на топливо могут подскочить еще на полгривни. Но для паники причин нет.

Хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків

[08:30 27 сентября]

[Економічна правда, 26 вересня 2017]

Через найбільші схеми з ухиляння від сплати податків, у яких задіяний великий бізнес, держава недоотримує щороку 100 мільярдів гривень.

Эра партнерства человека и машины: каким будет мир к 2030 году

[08:15 27 сентября]

[Економічна правда, 26 вересня 2017]

Работы выйдут за пределы заводов, количество неизвестных сейчас профессий достигнет 85% от общего количества, а виртуальная и дополненная реальность смешают физический и виртуальный миры. К чему готовиться?

Неличностный конфликт: как Владимир Гройсман и Андрей Коболев воюют за “Нафтогаз”

[08:00 27 сентября]

[РБК-Украина, 26 сентября 2017]

У премьер-министра Владимира Гройсмана назрела проблема, ошибка в решении которой может стоить ему политического рейтинга и ухудшения взаимоотношений с западными партнерами.

Никому не нужная держава. Кто первым объявит войну независимому Курдистану

[07:40 27 сентября]

[Деловая столица, 26 сентября 2017]

Появление независимого Курдистана может стать самым большим потрясением Ближнего Востока со времен Первой мировой войны.

Поймали за язык. Стоит ли национальное государство скандала с Европой

[07:20 27 сентября]

[Деловая столица, 26 сентября 2017]

Языковой вопрос в Украине по-прежнему остается политическим. В полном соответствии с концепциями государственного строительства позапрошлого века.

Чунга-Чанга Кремля. Как пранкеры обломали зубы о Курта Волкера

[17:03 26 сентября]

[Деловая столица, 26 сентября 2017]

Добиться сенсации Вовану и Лексусу не удалось, но сам факт разговора вызывает вопросы.

Выглядит жалко: почему депутаты бросили работать в Раде

[16:41 26 сентября]

[Апостроф, 26 сентября 2017]

В сентябре в ВРУ стабильно голосовало около 80 нардепов.

Пенсионеры с Донбасса забросают Украину исками в международный суд — советник министра

[16:15 26 сентября]

[Апостроф, 26 сентября 2017]

Советник министра Олеся Цыбулько о проблемах переселенцев и жителей ОРДЛО.

Ярослав Грицак: Украина почти у цели. Но “почти” не считается

[14:28 26 сентября]

[Деловая столица, 26 сентября 2017]

Историк Ярослав Грицак о том, какие основные политические вызовы стоят перед Украиной и почему Украина не имеет права на гражданскую войну.

“Линия Плотницкого”. Зачем в ЛНР укрепляют западные подступы к Луганску

[14:01 26 сентября]

[Деловая столица, 26 сентября 2017]

Неужели Плотницкий готовится к широкомасштабному наступлению Вооруженных сил Украины?

Богдан Витвицкий: Украина и поверхностные аналитики

[09:57 26 сентября]

[Vox Ukraine, 22 сентября 2017]

В национальных ли интересах США помощь Украине?

Холодный душ для 1200 многоэтажек. Когда включат горячую воду в Киеве

[09:51 26 сентября]

[Страна.ua, 25 сентября 2017]

В Киеве больше тысячи домов сидят без горячей воды.

Стало известно, какую зарплату получает гендиректор “Борисполя”

[09:49 26 сентября]

[Страна.ua, 25 сентября 2017]

Павел Рябикин зарабатывает до 8 тысяч долларов в месяц.

У нас 65% чиновников — сепаратисты, но их нельзя привлечь — губернатор Николаевской области

[08:00 26 сентября]

[Апостроф, 25 сентября 2017]

Алексей Савченко рассказал о достижениях и проблемах Николаевской области.

Забили в собственном доме

[07:40 26 сентября]

[Страна.ua, 25 сентября 2017]

За что на самом деле под Киевом убили топ-менеджера энергокомпании российского сенатора?

Война и мир. Почему Сыроед мерещится разоружение украинской армии

[07:20 26 сентября]

[Деловая столица, 25 сентября 2017]

Из-за неуемного желания оппонировать действующей власти во всем партия “Самопомич” исхитряется узреть “зраду” даже там, где ее и близко нет.

Славомир Новак: Не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах

[16:56 25 сентября]

[Економічна правда, 25 вересня 2017]

Что будет с Дорожным фондом, хватит ли средств на ремонт дорог, когда в Украине начнут строить европейские автобаны, и почему руководитель “Укравтодора” часто встречается с президентом и премьером. ЭП поговорила с главой дорожного ведомства.

Три миллиарда долларов “без особых усилий”

[16:32 25 сентября]

[Економічна правда, 22 вересня 2017]

Эйфория от получения на рынке трех миллиардов долларов “без особых усилий” может сыграть злую шутку с правительством — реформы если не свернутся, то будут идти еще медленнее.

НОВОСТИ

11:50 27 сентября

Украина заняла 81 место в рейтинге конкурентоспособности

11:45 27 сентября

Остановлено газоснабжение 16 населенных пунктов в Винницкой области

11:40 27 сентября

В Украине впервые продали недвижимость за криптовалюту

11:30 27 сентября

Украина заплатила адвокатам 22 млн гривен за защиту от иска по захваченному Игорем Коломойским НПЗ

11:15 27 сентября

Канада не готова к диалогу о безвизе с Украиной

11:10 27 сентября

Египет продлил пошлины на украинскую арматуру

10:55 27 сентября

Антимонопольный комитет расследует рост цен на бензин и дизтопливо

10:45 27 сентября

Взрывы в Винницкой области не разрушили на магистральные энергосети

10:30 27 сентября

Из-за пожара на военном складе “Укрзализныця” изменила маршруты 47 поездов

10:05 27 сентября

Еврокомиссия предлагает взымать фиксированный сбор с импорта горячекатанного проката Рината Ахметова

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АНАЛИТИКА

Жеваго залез в карман миноритариям Ferrexpo

[08:55 13 сентября]

[Олег КАЛИТА]

Разводка (иначе не скажешь) с получением кредита в 500 млн долларов зарубежными компаниями Ferrexро Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE народного депутата Константина Жеваго под залог 99% акций Полтавского ГОКа снова поставила вопрос о качестве корпоративного управления в крупнейшем украинском производителе окатышей.

“Евробляха” Порошенко

[15:55 08 сентября]

[Никита АФАНАСЬЕВ]

“Автомобильный” конфликт интересов, который был очевиден еще до избрания Петра Алексеевича президентом, обострился в канун старта его предвыборной кампании на второй срок.

Козни “Посейдона”

[15:55 31 августа]

[Александр АРБУЗОВ]

В Мининфраструктуры из-за чрезмерной занятости “решительными реформами” не замечают коррупционные схемы в морских портах Украины, напоминающие времена Януковича.

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